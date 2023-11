Venezuelas Präsident nennt argentinischen Wahlsieger "Neonazi"

Der linke venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat den Rechtspopulisten Javier Milei nach dessen Wahlsieg bei der Präsidentenwahl in Argentinien als "Neonazi" bezeichnet. "Der rechtsextreme Neonazi hat in Argentinien gewonnen", sagte Maduro am Montag im Staatsfernsehen seines Landes. Das Auftauchen "eines Rechtsextremisten mit einem kolonialen Projekt" sei "eine schreckliche Bedrohung".

Maduro, der immer wieder gegen die USA wettert, warf Milei vor, "vor dem nordamerikanischen Imperialismus auf die Knie" zu gehen und "das Projekt" der in den 1970er Jahren in Argentinien, Chile und Uruguay errichteten, rechten Diktaturen fortsetzen zu wollen.