Zuspruch für Maduro bröckelt

Venezuelas Sozialisten fürchten genau diese freien Wahlen. Der letzte wirklich freie Urnengang endete Ende 2015 mit einem Debakel für Maduros Sozialisten.

Fast zwei Drittel der Venezolaner gab der Opposition ihre Stimme. Doch Maduro ignorierte den Wählerwillen, entmachtete später das Parlament und ersetzte es durch eine linientreue verfassungsgebende Versammlung, die alle Kompetenzen des regulären Parlaments an sich zog.

Inzwischen hat Venezuela zwei Präsidenten, zwei Parlamente, zwei Generalstaatsanwälte, zwei oberste Gerichte – aber kaum eine Zukunft. Venezuelas Außenminister Jorge Arreaza, ein Schwiegersohn von Hugo Chavez, sieht eine internationale Verschwörung gegen sein Land. Venezuela werde sich „von niemandem jegliche Entscheidung oder Ordnung aufzwingen lassen“, sagte Arreaza im UN-Sicherheitsrat.

Arreaza fragte, an welcher Stelle die venezolanische Verfassung einer Einzelperson erlaube, sich zum Präsidenten zu erklären, wie es Parlamentschef Guaido am Mittwoch getan hatte. „Zeigen Sie mir es! Zeigen Sie mir es!“, rief er. „Der Name des Präsidenten lautet Präsident Maduro.“ Die nächsten Tage könnten über das weitere Schicksal des Landes entscheiden. Der Zuspruch für Maduro in den eigenen Reihen bröckelt. Ein venezolanischer Militärattaché in den USA sagte sich von Maduro los.