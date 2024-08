2.000 Festnahmen: Maduro geht hart gegen Opposition vor

"Wir haben 2.000 Festgenommene und wir schicken sie in (die Hochsicherheitsgefängnisse) Tocorón und Tocuyito", sagte Staatschef Nicolás Maduro vor Anhängern. In den vergangenen Tagen gab es viel Protest gegen die offiziellen Wahlergebnisse. Am Samstag kam Oppositionsführerin Maráa Corina Machado für eine Demonstration aus ihrem Versteck.

"Niemals waren wir so stark wie jetzt. Niemals war das Regime so schwach wie jetzt. Es hat jegliche Legitimität verloren", sagte die Oppositionsführerin. "Wir befürworten keine Gewalt, aber friedlicher Protest ist keine Gewalt. Wir werden unser Recht auf zivilen Protest nicht aufgeben", betonte Machado vor ihren Anhängern in Caracas. Nach der höchst umstrittenen Wiederwahl Maduros hielt sie sich aus Angst um ihr Leben versteckt. Ihr Büro soll zuvor verwüstet worden sein.

Auch in anderen Städten in Venezuela sowie in der US-Großstadt Miami, im kolumbianischen Bogotá und in Spaniens Hauptstadt Madrid demonstrierten viele Menschen gegen die aus ihrer Sicht manipulierte Wahl am vergangenen Sonntag. Anhänger der sozialistischen Regierung gingen ihrerseits auf die Straße, um Maduro im Machtkampf mit der Opposition den Rücken zu stärken.