Venezuela: Patscherte "Invasion" stärkt Präsident Maduro

„Die missglückte Invasion war ein gefundenes Fressen für Maduro zum perfekten Zeitpunkt“, twitterte Eric Farnsworth von der US-Denkfabrik „Council of the Americas“.

Was man bisher weiß, erinnert an einen billigen Abenteuerfilm: Geplant wurde Operation Gideon im September 2019 in einem Hochhausapartment in Miami.

Mit dabei Juan Guaidós „Sonderbotschafter“ Juan José Rendón und Sergio Vergara. Rendón, ein erzkonservativer Politiker gilt als nicht besonders vertrauenswürdig.

US-Veteran mit Erfolgshonorar

Die Männer aus Venezuela beauftragten den 43-jährigen US-Veteran Jordan Goudreau mit der Invasion. Angeblich bekam Goudreau, der einer Sicherheitsfirma betreibt, den Auftrag nur deshalb, weil er so billig war.

Seine angeblichen Kontakte ins Weiße Haus sind mittlerweile widerlegt. Der Mann kennt einen Bodyguard von US-Vizepräsident Mike Pence, der jedoch bestritt, mit Gourdreau jemals über eine Invasion gesprochen zu haben.

Der Söldner bekam nur einen Vorschuss von 50.000 Dollar. Dafür wurde ihm ein Erfolgshonorar von 212 Millionen Dollar nach vollendeter Mission in Aussicht gestellt. Aber erst nach Ende der Invasion und nach dem gelungenen Regimewechsel. Das Geld sollte aus dem sichergestellten Vermögen der dann abgesetzten Regierungsclique um Maduro fließen.

Und so patschert ging es weiter: Die versprochenen 800 Söldner trafen nie in Kolumbien ein. Von dort wollten sie mit Schnellbooten und über die grüne Grenze nach Venezuela einfallen und alle strategisch wichtigen Positionen besetzen. Der gefangen genommene Maduro hätte sodann an die Amerikaner ausliefert werden sollen, die auf ihn ein Kopfgeld von 15 Millionen Dollar ausgelobt haben.