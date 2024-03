Venezuelas Diktator und seine Scheinwahl könnten zum Problem für Biden werden

Sie haben sich alle täuschen lassen: Die EU, die Wahlbeobachter schicken wollte. Die USA, die Sanktionen gelockert haben. Die demokratische Linke in Lateinamerika, die so wie Brasiliens Präsident Lula da Silva jegliche öffentliche Kritik unterließ.

Freibrief für Maduro

Ein Freibrief für Venezuelas Diktator Nicolas Maduro: Der schuf Fakten. Weder die in den Umfragen klar führende konservative Oppositionskandidatin Maria Corina Machado, noch deren Ersatzkandidatin werden auf dem Wahlzettel stehen. Die regierungsnahe Justiz verhängte ein Kandidaturverbot, oder verweigerte einfach die Eintragung in das Wahlregister. Damit steht fest: Bei den Präsidentschaftswahlen am 28. Juli gibt es für Maduro keinen ernst zu nehmenden Gegenkandidaten mehr – wie schon 2018 droht die Wahl zu einer Farce zu werden.