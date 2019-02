Venezuela-Krise: Angeblich werden US-Truppen in Karibik stationiert

Trump will am Montag Rede halten

US-Präsident Donald Trump hält am Montag in Miami eine Rede zur Lage in Venezuela. Dabei werde er Guaidó seine Unterstützung versichern, teilte ein Präsidialamtssprecher in Washington am Mittwoch mit. Außerdem werde Trump über "die Gefahren des Sozialismus" sprechen. Guaidó liefert sich einen Machtkampf mit Präsident Nicolas Maduro, der eine sozialistische Regierung führt.