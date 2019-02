"Venezuela Aid Live": Mega-Konzert für Gegenpräsident Guaido

Der Machtkampf in Venezuela spitzt sich also zu: Wieder einmal. Interimspräsident Juan Guaido hat alles auf eine Karte gesetzt. Am Samstag sollen die humanitären Hilfslieferungen, geparkt in einem Lager in der kolumbianischen Grenzstadt Cucuta nach Venezuela gelangen. Wie das konkret gelingen soll, ist unklar.

Die Spannungen im Land ist riesig. Die vielen Hunderttausend Menschen, die in den vergangenen Wochen für Guaido auf die Straße gegangen waren, sehnen den Sturz der seit 20 Jahren regierenden Sozialisten herbei. Die venezolanische Opposition hat Zehntausende Helfer vereidigen lassen. Sie leisteten eine Art Schwur auf die Verfassung, auf die Demokratie und eine faire Verteilung der Hilfe.