Hat Venezuela tonnenweise Gold außer Landes geschafft?

Rückenwind für Opposition

Der Rückhalt in Europa für den venezolanischen Oppositionsführer Juan Guaidó wird stärker. Das EU-Parlament erkannte den 35-Jährigen am Donnerstag als legitimen Übergangspräsidenten an. Das Votum ist zwar nicht rechtlich bindend, allerdings haben mehrere EU-Staaten Venezuelas Präsident Maduro ein Ultimatum bis zum Wochenende gesetzt, Neuwahlen auszurufen. Andernfalls wollen diese EU-Staaten Guaidó formal als Interimspräsidenten anerkennen.

Ob sich alle EU-Staaten auf eine gemeinsame Linie in der Frage der Anerkennung Guaidós einigen können, gilt noch als unklar. Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) hat am Donnerstag die Forderung bekräftigt, in Venezuela bald "freie und faire Wahlen" abzuhalten.