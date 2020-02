Venetien: "Wir versuchen im abgeschotteten Dorf ruhig zu bleiben“

Das gelte auch für Mailand, berichtet der Uniprofessor Herbert Kotzab aus der lombardischen Metropole. Der Dom sei wie viele Monumente in Italien gesperrt, aber ansonsten sei die Lage ruhig, sagt der Wiener. Wer konnte, arbeitete am Montag daheim.

"Virusschleuder"

Bis Mittwoch sind in Schulen und Kindergärten in Italien "Karnevalsferien“. Das heißt aber auch, dass Urlauber das Virus leicht weiterverbreiten könnten. So wie ein Ehepaar aus der Lombardei, das in Südtirol positiv getestet wurde. Steidl: "Das Virus lässt sich wohl nicht mehr aufhalten, das hat mir auch eine Spitalsärztin im privaten Gespräch so gesagt.“

Auch in Venedig, wo der Karneval am Sonntag für beendet erklärt wurde, gibt es mindestens zwei bestätigte Virusfälle. "Am Samstag war es am Markusplatz nicht so voll wie üblich, aber das Parkhaus am Piazzale Roma war voll mit Autos aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden“, berichtet KURIER-Leserin Susanne H. und gibt zu bedenken: "Wenn Venedig die Virusschleuder war, dann kannst du gar nichts mehr machen.“