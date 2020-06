Die "unangenehme Wahrheit"

Erneut ein dramatischer Kurssturz an der Athener Börse: Der ATG-Index brach am Mittwoch bis zu neun Prozent ein, die Kurse von Bankaktien sogar um mehr als 20 Prozent. Der Grund: Die Europäische Zentralbank ( EZB) hat den Griechen die Rute ins Fenster gestellt. Während Politiker in Europa der neuen Regierung in Athen großteils durchaus Entgegenkommen signalisierten, gaben die Notenbanker in Frankfurt den Griechen ein klares Zeichen gegen das Abweichen vom bisherigen Sparkurs: Griechische Banken können ab 11. Februar keine griechischen Staatsanleihen mehr als Sicherheit bei der EZB für frisches Geld hinterlegen.

Damit sind die Banken akut in ihrer Existenz bedroht. Denn nur noch die EZB stellte ihnen in den vergangenen Jahren Mittel zur Verfügung – bis zu 50 Milliarden Euro im Monat. Das Geld fließt vor allem in die Tilgung alter Anleihen. Nun bleiben nur noch Notkredite, die aber die EZB ebenfalls stoppen kann.