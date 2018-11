Van der Bellen sprach mit Israels Präsidenten über Kneissl-Boykott

Der Bundespräsident betonte in dem Gespräch am Flughafen Wien, das laut Präsidentschaftskanzlei in Abstimmung mit der Bundesregierung erfolgte, dass ihm die weitere Verbesserung der Beziehungen mit Israel ein wichtiges Anliegen sei. Die "guten freundschaftlichen Beziehungen" auf Ebene der Präsidenten sowie zwischen dem israelischen Premier und dem Bundeskanzler seien "erfreulich".

Hartnäckiger Makel

Die Haaretz nahm das Gespräch zum Anlass, in einem Hintergrund-Artikel die Annäherungsversuche der "weit rechts stehenden" österreichischen Regierung an Israel zu thematisieren. "Der fortdauernde Boykott (der FPÖ-Minister durch Israel) ist zu einem hartnäckigen Makel für das strahlende Bild des aufstrebenden Stars geworden", schreibt die Zeitung über Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP). Der Kanzler scheine entschlossen, diesen Makel zu entfernen. Als Beispiele nennt die Zeitung den geplanten Bau der Shoah-Gedenkmauer oder die Abhaltung einer Antisemitismus-Konferenz am 20. und 21. November in Wien, an der auch der israelische Premier Benjamin Netanyahu teilnehmen wird.

Die Beziehungen zu Israel sind seit dem Regierungseintritt der FPÖ einer Belastungsprobe ausgesetzt. Israel verzichtete zwar auf eine Abberufung seiner Botschafterin, verkündete aber keinen Kontakt zu FPÖ-Ministern zu haben. Mit den von FPÖ-Politikern geführten Ministerien gebe es "nur berufliche Kontakte" auf Beamtenebene, sagte Botschafterin Talya Lador-Fresher in einem APA-Interview. Betroffen ist eben auch die von der FPÖ nominierte parteifreie Außenministerin Karin Kneissl.