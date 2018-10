Trotz Boykotts: Kneissl traf mit israelischem Minister zusammen

Das Forum habe die "ausgezeichnete Gelegenheit" für ein "informelles Treffen" mit Minister Galant geboten, schrieb Kneissl. Sie hatten "einen Meinungsaustausch über die Hebräische Universität von Jerusalem", erklärte die Außenministerin, die an dieser Hochschule studiert hatte. Galant habe den " Boykott gebrochen", berichtete die " Times of Israel".

Aus der israelischen Botschaft in Wien hieß es dagegen, das Treffen habe "zufällig" am Rande der Konferenz "stattgefunden". "Das ändert an der Position der israelischen Regierung nichts", sagte eine Sprecherin am Dienstag auf Anfrage.