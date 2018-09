Israel/Österreich: Ende des Banns gegen Ministerin Kneissl

Ob das auch ein erster Schritt zur Salonfähigkeit aller FPÖ-Regierungsmitglieder ist, ist fraglich. In Israel wird zwar sehr wohl registriert, dass die Freiheitlichen nicht mehr mit Antisemitismus in Verbindung gebracht werden wollen und auf einer antiislamischen Welle segeln; in weiten Kreisen der israelischen Innenpolitik ist die FPÖ aber nach wie vor ein No-go.

Dass Karin Kneissl, die laut ihrer Biografie auch in Jerusalem studiert hat, davon ausgenommen wird, hat vermutlich zwei Gründe: dass sie nicht Mitglied der FPÖ ist; und dass ein dauerhafter Nicht-Kontakt zur Außenministerin eines Landes, zu dem man an sich gute Beziehungen unterhält, schwer praktikabel ist. Dass Österreichs Außenministerium seinen Botschafter in Israel an einem Empfang aus Anlass der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem teilnehmen ließ, wurde wohl auch registriert.