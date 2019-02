Van der Bellen in Israel: „Austria? Habe die Ehre!“

Eine Zwei-Staaten-Lösung ist in weite Ferne gerückt, für viele in Vergessenheit geraten. Verblasst scheint indes auch das einstige Image Österreichs - ob der Waldheim-Affäre oder der ersten ÖVP-FPÖ-Regierung, die dazu führte, dass Israel zwischen 2000 und 2003 keine Botschaft in Österreich hatte. Das liegt an der Politik von Sebastian Kurz und nunmehr von Alexander Van der Bellen. Das liegt gegenwärtig aber auch an Fußballnationaltrainer Andreas Herzog, dem „wichtigsten Import Österreichs“ wie Wirtschaftsminister Eli Cohen sagt. Und daran, dass beide Länder –zumal von vergleichbarer Größe – seit geraumer Zeit gute Beziehungen im Bildungsbereich haben und gute Geschäfte miteinander machen, die noch besser werden sollen. „ Israel gehört zu den am meisten digitalisierten Ländern der Welt“, sagt Wirtschafts- und Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck, die Israel als „wichtigsten Partner in der Region“ und Österreich diesbezüglich als „Brücke zu Europa“ sieht. 1200 heimische Firmen sind in Israel aktiv. Die Strabag baut den Wasserversorgungstunnel Ashdod-Jerusalem, Plasser & Theurer beliefert die Bahn, Siemens liefert die Waggons und Doppelmayr baut in Haifa eine Seilbahn.