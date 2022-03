Van der Bellen in Berlin: Muss "Gesprächsbasis" mit Putin geben

Bundespräsident Alexander Van der Bellen begrüßt es, dass der deutsche Bundeskanzler immer noch versucht, den Kontakt zum russischen Präsidenten zu halten. Unmittelbar vor seinem Termin hatte Olaf Scholz ein längeres Telefonat mit Wladimir Putin geführt. "Scholz ist offenbar willens, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Das finde ich richtig", sagte Van der Bellen am Mittwoch österreichischen Korrespondenten in Berlin. Er sei nicht der Einzige, der Putin "nicht wieder erkennt".

"Olaf Scholz sagt mit Recht: Was immer auch passiert, wir müssen irgendwie versuchen, mit den Nachbarn in Kontakt zu bleiben", betonte der Präsident. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mache das, US-Präsident Joe Biden jedoch schon länger nicht mehr. "Wie immer dieser Krieg ausgeht - wenn Putin noch da ist, muss es irgendeine Gesprächsbasis geben. Das ist schwer genug. Ob es was nützt, wissen wir nicht. Aber den Versuch ist es wert", sagte Van der Bellen.

"Im Wesentlichen rätseln wir alle", stellte er fest. "Man hat Putin doch für einen kühl kalkulierenden Machtpolitiker gehalten. Aber worauf soll das jetzt hinauslaufen? Diese Art von Kriegsführung gegen einen Nachbarn, der sich noch dazu bitter wehrt, würde ja eine Niederlage nicht akzeptieren. Das kann Jahre dauern, schlimmstenfalls Jahrzehnte."