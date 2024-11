Als Folge der verheerenden Unwetter in Spanien Ende Oktober mit bisher 227 Toten hat der Regierungschef der besonders hart getroffenen Mittelmeerregion Valencia , Carlos Mazón, personelle Konsequenzen gezogen.

Montes hatte sich Anfang November gegenüber Angehörigen von Todesopfern in einer Art geäußert, die viele als mitleidslos und hart empfunden hatten - später entschuldigte sie sich dafür.

Auch Mazón selbst, der der konservativen Partei PP angehört, sieht sich wegen seines Krisenmanagements mit massiven Rücktrittsforderungen seitens anderer Parteien, aber auch aus der Bevölkerung konfrontiert. Bisher lehnt er diesen aber ab.

Kritik nach Aussage von Nuria Montes

Montes hatte Anfang November Familien den Zugang zu der provisorisch eingerichteten Leichenhalle auf dem Messegelände in Valencia, wo die zahlreichen Todesopfer der Unwetter vom 29. Oktober hingebracht wurden, mit den Worten verwehrt: "Hier wird den Angehörigen der Zugang zu dem Bereich, in dem wir alle Verstorbenen aufbahren, nicht erlaubt sein. Sie müssen also auf einen Anruf des Gerichts und die Zustellung der entsprechenden Unterlagen warten."

Diese Aussage wurde wegen mangelnder Empathie und fehlender Menschlichkeit kritisiert. Montes' Nachfolgerin wird Marián Cano García. Die 55-jährige Juristin war bisher Präsidentin des Valencianischen Verbands der Schuhindustrie (AVECAL).