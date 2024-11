Valencia sucht weiter nach Todesopfern - und zittert vor neuen Unwettern

Regionalpräsident steht in der Kritik

Mazón, Mitglied der konservativen Volkspartei (PP), gerät seit dem Unwetter zunehmend unter Druck, unter anderem weil er am Tag der heftigen Regengüsse - an manchen Orten regnete es in wenigen Stunden so viel wie sonst in einem ganzen Jahr - stundenlang nicht reagierte.

Statt am Katastrophentag am Krisenstab teilzunehmen, soll Mazón bis 18 Uhr in einem bekannten Restaurant in Valencia zu Mittag gegessen haben. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Wassermassen bereits einige Ortschaften Valencias erreicht, ganze Straßen standen schon unter Wasser. Nach Angaben der Zentralregierung in Madrid war Mazón zwischenzeitlich auch nicht erreichbar.