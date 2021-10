Usbekistans Präsident mit 80,1 Prozent im Amt bestätigt

Nach der Präsidentenwahl in der Ex-Sowjetrepublik Usbekistan ist Staatschef Schawkat Mirsijojew mit 80,1 Prozent der Stimmen bestätigt worden. Das teilte der Chef der Wahlkommission am Montag in Taschkent mit. Der 64-jährige Mirsijojew, der nach dem Tod von Diktator Islam Karimow 2016 das Land international geöffnet hatte, will seinen Reformkurs in den kommenden fünf Jahren fortsetzen.

Laut Verfassung ist das seine letzte Amtszeit. Um an der Macht zu bleiben, müsste er die Verfassung ändern lassen.