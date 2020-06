USA: Würgegriff bei Polizeieinsätzen wird verboten

Er hat den 46-jährigen Afroamerikaner George Floyd das Leben gekostet: Weil Polizisten bei ihm bei einer Festnahme acht Minuten und 46 Sekunden lang den umstrittenenen Würgegriff anwandten, starb der Mann - und löste seither eine nicht abebbende Wellt von Protesten gegen Polizeigewalt in den USA aus.

In mehreren US-Bundesstaaten gibt es nun Bestrebungen, den Würgegriff bei Polizeieinsätzen zu verbieten. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo hat einen entsprechenden Reformvorschlag für seinen Bundesstaat vorgelegt. Er hoffe, dass das Parlament des US-Staats New York, in dem rund 19 Millionen Menschen leben, den Entwurf in der kommenden Woche verabschieden werde, sagte Cuomo.