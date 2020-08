USA wollen Wiedereinführung der Sanktionen gegen Iran durchsetzen

Die USA haben versucht, einen umstrittenen Mechanismus zur Wiedereinsetzung von UN-Sanktionen gegen den Iran zu aktivieren. US-Außenminister Mike Pompeo reichte am Donnerstag beim Vorsitz des UN-Sicherheitsrates in New York einen Brief ein. Darin werden Teheran „bedeutende“ Verstöße gegen das internationale Atomabkommen von 2015 vorgeworfen.

Damit würde ein Mechanismus in Gang gesetzt, der automatisch zur erneuten Verhängung von UN-Sanktionen gegen den Iran führen würde. Doch es ist unklar, ob die USA den Mechanismus überhaupt aktivieren dürfen.Das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen hatte erst vergangene Woche eine Resolution der USA zur Verlängerung des UN-Waffenembargos gegen den Iran abgelehnt. Es läuft im Oktober aus.