Mitten im Streit über Waffenembargo stellt Iran neue Raketen vor

USA machen Druck

Die USA kritisieren das Raketen- genauso wie das Atomprogramm der Islamischen Republik scharf. Ein UNO-Waffenembargo gegen den Iran läuft im Oktober aus, wie im Wiener Atomabkommen 2015 vereinbart worden war. Die USA haben sich unter Präsident Donald Trump 2018 aus der Vereinbarung zurückgezogen und drängen auf eine Wiedereinsetzung aller Sanktionen gegen den Iran.

Seinen Außenminister Mike Pompeo wies Trump an, dafür noch am Donnerstag bei den UN den sogenannten Snapback-Mechanismus auszulösen. Es ist allerdings umstritten, ob die USA dazu nach ihrem Ausstieg aus dem Atomabkommen überhaupt das Recht haben.

Russlands Vize-Außenminister Sergej Rjabkow bezeichnete das Vorhaben der USA laut der Nachrichtenagentur RIA als "absurd". Der Agentur Interfax zufolge warnte Rjabkow am Donnerstag zudem, dass der Schritt eine Krise im UNO-Sicherheitsrat auslösen würde. In dem Gremium waren die USA am vergangenen Freitag mit ihrem Antrag auf Verlängerung des Waffenembargos am Veto Russlands und Chinas gescheitert.