USA: Warten auf Joe

Gegen das Schlachtschiff aus Scranton/ Pennsylvania, das wissen alle, wirken manche der gehandelten Namen wie Schlauchboote, die bei der ersten Welle havarieren. Mit Biden als Kandidat hätte das durch den Startschuss der progressiven Neuengland-Senatorin Elizabeth Warren begonnene Ringelreihen möglicher Anwärter und Anwärterinnen auf den Job im Weißen Haus sein Gravitationszentrum gefunden.

Der 76-Jährige ist auf allen politischen Feldern so mittig und gemäßigt, so berechenbar und anschlussfähig, so volksnah und weltläufig, dass sich die Konkurrenz vom Wähler leicht einsortieren ließe in das Spannungsfeld, das der Partei der Kennedys und Clintons absehbar droht: Dezent linksliberale Mitte mit gedämpftem Umverteilungs-Anspruch und Rückbesinnung auf Amerikas Führungsrolle in der Welt. Oder der (für amerikanische Verhältnisse) radikale Sturm-und-Drang der Progressiven um Bernie Sanders. Und seiner mit 29 Jahren fast noch jugendlichen Bannerträgerin im Kongress, der ambitionierten Alexandria Ocasio-Cortez. Beide verfolgen in sozialen Fragen und Umweltdingen eine Agenda, die bei Kritikern intern wie extern unter Sozialismusverdacht steht.

Aber Joe Biden erklärt sich nicht. Noch nicht. Irgendwann in den nächsten Wochen soll es soweit sein, sagt der Mann, der sich schon zwei Mal erfolglos für das höchste Staatsamt in die Spur begeben hat. Und der im ersten Amtsjahr das 79. Lebensjahr vollenden würde.