Wieder einer weniger: DeSantis gibt auf und unterstützt Trump

Kurz vor den zweiten Vorwahlen in New Hampshire am Dienstag hat sich Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, aus dem Rennen zurückgezogen. Er galt vor einigen Monaten noch als einziger ernsthafter Konkurrent Trumps, jetzt unterstützt er den ehemaligen Präsidenten. Seine Umfragewerte sanken zuletzt immer weiter. "Obwohl meine Kampagne beendet ist, geht die Mission weiter", sagte DeSantis in einem am Sonntag veröffentlichten Video, mit dem er seine Unterstützung für Trump ankündigte.

➤ Leitartikel: Wie das Kaninchen vor der Schlange - oder Europas Angst vor Trump