Rivalin Haley zweifelt geistige Fitness von Donald Trump an

Die republikanische Präsidentschaftsbewerberin Nikki Haley hat die geistige Fitness ihres parteiinternen Rivalen Donald Trump angezweifelt. Die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen verwies am Samstag bei einem Auftritt in New Hampshire auf einen Ausrutscher des Ex-Präsidenten, der sie am Freitag offenbar mehrmals mit der früheren Repräsentantenhaus-Vorsitzenden Nancy Pelosi verwechselt hatte.

"Wenn man mit dem Druck der Präsidentschaft umgehen muss, kann man nicht jemanden haben, bei dem man sich fragt, ob er geistig in der Lage ist, das zu tun", sagte Haley.