USA: "Von Lohnscheck zu Lohnscheck" - die Opfer des "shutdown"

Halbe Million "shutdown"-Opfer

Seit 28 Tagen (Freitag) geht dieses Spiel nun schon so. Und während in Zeitungskolumnen darüber räsoniert wird, wer bei dem Polit-Mikado zuerst zucken und nachgeben wird (bisher machen weder Trump noch die Demokraten die geringsten Anstalten), frisst sich der längste „shutdown“ in der jüngeren amerikanischen Geschichte immer tiefer in die Seele einer Stadt, die betroffen ist wie keine andere.

145.000 Staatsbedienstete und etwa 100.000 Auftragsangestellte im Großraum Washington, so hat gerade die örtliche George Mason-Universität ausgerechnet, sind ohne Lohn. „Zählt man die Familienmitglieder hinzu, kommt man leicht auf eine halbe Million shutdown-Opfer“, sagt einer der Experten. Weil an jedem „federal worker“ etliche andere Jobs hingen - in Restaurants, im Taxi-Gewerbe, bei Reinigungen oder in Supermärkten etwa - sei die Zahl der insgesamt Betroffenen noch wesentlich höher.