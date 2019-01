"Heizung oder Essen": Der US-"Shutdown" und seine Opfer

Andere Betroffene wiederum bitten auf der Crowdfunding-Plattform „GoFundMe“ fremde Menschen um Spenden. Wenn all das nicht reicht, muss ein Nebenjob her.

US-Medien zufolge haben sich etwa zuletzt auffallend viele Mitarbeiter der Behörde TSA, die auf Flughäfen Pässe und Taschen kontrolliert. Es wird vermutet, dass sie anderswo einer Nebenbeschäftigung nachgehen.

Anteilnahme

Im Internet finden sich auch Berichte über große Anteilnahme und Hilfsangebote. Medien geben Tipps, wie man am besten über die Runden kommt, Restaurants bieten gratis Mahlzeiten an, ein Schulsprengel in Maryland sammelte Geld, damit die Kinder unbezahlter Staatsdiener weiter in der Schule essen gehen können.