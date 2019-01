Zu hoch gepokert: Warum Dealmaker Trump im Mauerstreit feststeckt

Die wiederum attestierten dem Präsidenten, sich wieder einmal wie ein kleines Kind zu verhalten, dem ein Wunsch nicht erfüllt werde. Tatsächlich beißt sich der Präsident in diesen Tagen beim Streit um seine Grenzmauer an den Demokraten Nancy Pelosi und Chuck Schumer fest. Der Deal, den er gewohnt großspurig "meine Kunstform" nennt, will ihm diesmal nicht glücken.

Halbwahrheiten

Für Trump geht es dabei um viel. Einerseits braucht er für den sich nähernden Präsidentschaftswahlkampf einen Erfolg - und die Mauer war schon bei der letzten Kandidatur sein Zentralmotiv. Andererseits aber stilisiert sich der Präsident, seit er 2015 in den Wahlkampf eingestiegen ist, vor allem als eines: Als genialen Geschäftemacher, als "Dealmaker". Tatsächlich hat sich sein 1987 veröffentlichtes Buch "The Art of the Deal" millionenfach verkauft.