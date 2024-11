USA: Tod von Instagram-Eichhörnchen Peanut sorgt für Empörung

Obwohl Longo in letzter Minute noch versucht hatte, Peanut mit einem Antrag an die Behörden zurückzubekommen, half kein Bitten und Betteln mehr. Nicht nur Peanut, sondern auch Fred der Waschbär , ein weiteres beschlagnahmtes Haustier des Ehepaars, mussten ihre Augen für immer schließen.

Die Beamten des State Department of Environmental Conservation (DEP) holten ihn aus dem Haus von Mark Longo im ländlichen Pine City nahe der Grenze zu Pennsylvania. Longo fürchtete bereits nach dem Vorfall, seinen besten Freund Peanut nicht wieder zu sehen.

Influencer, Avocadoliebhaber, Maskottchen – ein aufregendes Leben für den kleinen Nager Peanut, leider viel zu kurz. Vergangene Woche beschlagnahmte die New Yorker Behörde Eichhörnchen Peanut .

Ursprünglich stammte Peanut aus der Megametropole New York . Longo erlebte, wie Peanut vor sieben Jahren seine Mutter verlor und sich der kleine Waise inmitten des Geschehens an Lonogs Bein klammerte und nicht mehr losließ.

Der kleine Nager hat mehr Follower auf der Social-Media Plattform Instagram als so mancher Influencer – insgesamt mehr als eine halbe Million .

Nach Peanuts Ableben teilte Longo ein paar Worte über seinen besten Freund auf Instagram: „Es tut mir leid, dass ich dich im Stich gelassen habe, aber Danke für alles. Danke dafür, dass du so viel Freude zu uns und in die Welt gebracht hast.“

Hashtag „Justiceforpeanut“

Longo bezeichnete das Vorgehen der Behörde vergangene Woche als „Anwendung übermäßiger Gewalt“. Bereits am Sonntag setzte er ein Zeichen im Gedenken an seinen Nagetier-Freund und schwor in einem Social-Media-Post mit dem Hashtag „Justiceforpeanut“, rechtliche Schritte einzuleiten.

Mittlerweile konnte Longo schon 140.000 US-Dollar (knapp 129.000 Euro) eintreiben.