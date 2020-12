Trump deutete angeblich neuerliche Kandidatur an

Donald Trump hat laut der Nachrichtenagentur Reuters angedeutet, dass er bei der nächsten Präsidentschaftswahl 2024 erneut als Kandidat antreten könnte. Er kämpfe weiter um eine zweite Amtszeit nach der Abstimmung in diesem Jahr, habe Trump in der Nacht auf Mittwoch bei einem Empfang im Weißen Haus einem republikanischer Teilnehmer zufolge gesagt. „Sonst sehe ich Sie in vier Jahren wieder.“

Trump weigert sich weiterhin, seine Niederlage bei den Präsidentenwahlen am 3. November einzuräumen, und spricht von Wahlbetrug zugunsten des Demokraten Joe Biden. Mittwochabend stellte der 74-Jährige seine jüngste Rede zum Thema online, in der er 46 Minuten lang mit teils heiserer Stimme Betrugsvorwürfe vorbringt und diese mit angeblichen Statistiken und "Beweisen" untermauert. "Das ist womöglich die wichtigste Rede, die ich je hielt", schrieb Trump dazu auf Facebook.