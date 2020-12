New York empfängt Ivanka Trump mit "Nicht erwünscht"-Postern

"Innerlich tot"

„Akzent: gefälscht nobel; Haare: blond; Augen: innerlich tot; Verheiratet mit dem Slenderman? (Anm.: ein dünnes, gesichtsloses Wesen aus der Netzkultur): Ja.“: Diese nicht gerade berauschenden Attribute kann Ivanka über sich selbst lesen, sieht sie die affichierten Poster.

Dahinter stecken freilich keine aufgebrachten New Yorker, sondern zwei Comedians, die sich den Trump-Clan schon öfter vorgeknöpft haben. Jason Selvig and Davram Stiefler alias "The Good Liars" agieren allerdings nicht, ohne inspiriert worden zu sein. In Teilen der New Yorker Oberschicht regt sich nämlich schon länger Unmut über Ivanka und ihren Gatten, teils auch öffentlich ausgesprochen. „Ich sehe keinen Hinweis dafür, dass sie hier willkommen sein werden“, sagte die Journalistin Andrea Bernstein kürzlich dem britischen Guardian.

Jason Selvig and Davram Stiefler haben schon vor einigen Tagen für Furore gesorgt – da waren sie dem Kampagnenteam von Trump zuvorgekommen und hatten die Domain DonaldJTrump2024.com reserviert. Freilich nicht, um Werbung zu machen – man macht sich lustig über den „Loser“ Donald.