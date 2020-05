Strengere Waffengesetze rücken kleinen Schritt näher

Die aktuelle Diskussion über ein strengeres Waffenrecht ist nach dem Amoklauf an einer Volksschule in Newtown im Dezember entbrannt. Bei dem Massaker hatte ein junger Mann 20 Kinder und sechs Erwachsene erschossen. Aber auch im Alltag sind Todesfälle durch Schusswaffen in den USA an der Tagesordnung, oft durch Unfälle: Erst in den vergangenen Tagen hatten zwei Vierjährige versehentlich einen Sechsjährigen und eine erwachsene Frau erschossen. Die geladenen Waffen, mit denen die Kinder feuerten, waren einfach frei herumgelegen.

Die Reform wäre die ambitionierteste Neuregelung der US-Waffengesetze seit Mitte der 90er-Jahre. Dennoch dürfte sie hinter den Forderungen von Obama zurückbleiben. Unter Privatpersonen können Waffen dem Gesetzentwurf zufolge weiter ohne Hintergrund-Checks verkauft werden. Ein Verbot von Sturmgewehren und anderen halbautomatischen Waffen soll im Senat zwar zur Abstimmung gestellt werden, eine Mehrheit für diesen Vorschlag gilt aber als sehr unwahrscheinlich. Nach dem Senat müssten die Änderungen außerdem vom Repräsentantenhaus gebilligt werden, wo die Republikaner eine Mehrheit haben.

Republikaner und auch Demokraten aus ländlichen Gebieten darauf bedacht, das in der Verfassung verankerte Recht auf Waffenbesitz nicht anzutasten. Darum wird bestenfalls ein sehr abgeschwächtes Gesetz den Kongress passieren. Einigen republikanischen Senatoren ging sogar die schärfere Überprüfung von Waffenkäufern zu weit – ihr Widerstand wurde aber durch das Verfahrensvotum am Donnerstag gebrochen. Auch die mächtige Waffenlobby NRA wendet sich vehement gegen strengere Hintergrund-Checks. In Umfragen sprechen sich allerdings neun von zehn US-Bürgern für eine bessere Überprüfung aus.

Präsident Obama wirft einiges Gewicht in die mediale Waagschale: Dieses Wochenende werde an seiner Stelle die Mutter eines bei dem Amoklauf ermordeten Jungen die wöchentliche Ansprache ans Volk halten, teilte das Weiße Haus am Freitag in Washington mit. Das ist ein äußerst seltener Vorgang. Seit seinem Amtsantritt vor gut vier Jahren wurde Obama dabei bislang höchstens von seinem Vize Joe Biden vertreten. Für dieses Mal hat er Francine Wheeler ausgewählt, die bei dem Newtown-Massaker ihren sechs Jahre alten Sohn Ben verloren hatte.