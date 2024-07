Schwarze nach Hilferuf von Polizist erschossen: Fall Sonya Massey erschüttert USA

Was war geschehen? Massey hatte am 6. Juli nachts den Notruf 911 alarmiert, weil sie in ihrem Garten Geräusche gehört und eingeschlagene Fensterscheiben an einem Auto entdeckt habe.

Es erscheint Sean Grayson, ein Cop, der in den vergangenen vier Jahren für sechs verschiedene Polizei-Departements tätig war. An der Haustür erkundigt er sich nicht sonderlich freundlich nach der Situation. Grayson, ein bulliger Typ, fragt die zweifache Mutter, ob sie geistig in Ordnung sei. Massey, im Bademantel, sagt: „Tun Sie mir nicht weh.“

Kurz danach, all das ist durch die Body-Kamera eines Kollegen von Grayson dokumentiert, stehen die beiden Beamten in Masseys kleinem Apartement. Sie wollen ihren Ausweis sehen. Während die Frau auf dem Sofa in ihrer Tasche nestelt, entdeckt Grayson auf dem Herd einen Topf mit kochendem Wasser. Er fordert die Frau auf, den Herd abzustellen: „Wir wollen ja keinen Brand, während wir hier sind.”