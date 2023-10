Ex-US-Soldat wegen Weitergabe von Informationen an China verhaftet

Ein ehemaliger US-Soldat wurde bei seiner Ankunft in der Heimat festgenommen, weil er China geheime Militärinformationen angeboten haben soll. Der 29-jährige Joseph Daniel Schmidt wurde am Freitag am Flughafen von San Francisco nach seiner Rückkehr aus Hongkong gefasst, wie das US-Justizministerium mitteilte.

Angeklagt wurde er wegen der Aufbewahrung und versuchten Weitergabe von Informationen zur nationalen Verteidigung. Schmidt war den Angaben zufolge zwischen 2015 und Anfang 2020 bei den US-Streitkräften und hatte als Mitglied eines Militärgeheimdienstbataillons Zugang zu geheimen und streng geheimen Informationen.

Nach seinem Ausscheiden aus den Streitkräften soll er zunächst dem chinesischen Konsulat in der Türkei und den chinesischen Geheimdiensten per E-Mail Informationen zur nationalen Verteidigung angeboten haben.

Jahrelange Angebote an Chinas Regierung

Er soll dann im März 2020 nach Hongkong gereist sein und seine Angebote fortgesetzt haben, wie das Justizministerium in Washington weiter erklärte. Er habe mutmaßlich ein Gerät besessen, mit dem er Zugang zu "sicheren militärischen Computernetzwerken" gehabt habe. Dieses Gerät habe er den chinesischen Behörden angeboten.