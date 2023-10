Joe Biden rechnet mit US-Besuch Xi Jinpings im November

Die US-Regierung rechnet einem Bericht zufolge mit einem baldigen persönlichen Treffen zwischen Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Die beiden sollten beim Asien-Pazifik-Gipfel (APEC) im November in San Francisco zusammenkommen, berichtete die Washington Post unter Berufung auf US-Regierungsquellen.

Biden sagt am Freitag auf Nachfrage, dass bisher kein Gespräch anberaumt sei. "Aber es ist eine Möglichkeit." Regierungsvertretern zufolge sei ein persönliches Gespräch "ziemlich sicher", heißt es in dem Bericht. Es wäre das erste Treffen zwischen Biden und Xi seit November vergangenen Jahres. Damals waren beide am Rande des G20-Gipfels auf der indonesischen Insel Bali zusammengekommen.

➤ Mehr dazu: China und die USA - noch wird der Konflikt mit Worten ausgetragen

Die Beziehungen zwischen den USA und China sind seit einiger Zeit auf einem Tiefpunkt - trotz jüngster Besuche hochrangiger US-Vertreter in China. Für Streit sorgen etwa Chinas Rückendeckung für Russlands Krieg in der Ukraine und Drohungen gegen Taiwan.