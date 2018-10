USA schicken über 5.200 weitere Soldaten an Grenze zu Mexiko

Zur Abschreckung Tausender Migranten aus Mittelamerika schicken die USA mehr als 5.200 weitere Soldaten an ihre Grenze zu Mexiko. Wie General Terrence O'Shaughnessy am Montag in Washington erklärte, sollen darunter auch bewaffnete Truppen sein. 800 Soldaten befänden sich auf dem Weg in diesen Einsatz. Sie sollen die Grenzschutzbehörde CBP und gut 2.000 Soldaten der Nationalgarde unterstützen.