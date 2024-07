Weiße Frauen sind in den USA das Zünglein an der Waage

Überraschend war aber nicht nur die große Menge, sondern auch die Zielgruppe. Das Event richtete sich speziell an weiße Frauen. Organisiert hatte es das Komitee „Win With Black Women“, das zwei ähnliche Online-Veranstaltungen bereits für schwarze Frauen und schwarze Männer durchgeführt hatte. Die beiden Zoom-Calls hatten aber gerade mal ein Viertel der Teilnehmer.

"Kamala hat Zoom zerstört“, witzelten die Teilnehmerinnen des Zoom-Calls. Mehr als 160.000 Frauen hatten sich am Donnerstagabend bei einem virtuellen Treffen eingeklinkt, bei dem man Kamala Harris auf ihrem Weg ins Weiße Haus unterstützen konnte. Dabei nahm die Harris-Kampagne nicht nur zwei Millionen Dollar ein, sondern brach wohl tatsächlich den Rekord für das größte Zoom-Meeting aller Zeiten: Zehntausende Frauen konnten sich nicht einwählen, weil das Maximum an Zuschauern gesprengt wurde.

Nicht mal Hillary Clinton wählten sie Dass sich viele weiße Wählerinnen für Kamala Harris begeistern, ist durchaus überraschend. Laut dem Center for American Women and Politics an der Rutgers University haben weiße Wählerinnen nämlich seit 20 Jahren durchgehend republikanisch gewählt, seit 1952 gab es überhaupt nur zwei Wahlgänge, wo sie mehrheitlich für den demokratisch en Kandidaten gestimmt hatten. Selbst 2016 passierte das nicht, zur großen Verwunderung vieler Beobachter: Donald Trump bekam damals von weißen Wählerinnen deutlich mehr Stimmen als Hillary Clinton, immerhin die erste weibliche Kandidatin der Geschichte.

Bei schwarzen Frauen lag die Demokratin damals jedoch vorn. Um die Sympathien dieser Gruppe muss sich Kamala Harris – selbst eine Tochter einer Inderin und eines Jamaikaners – weniger Sorgen machen als ihr Vorgänger; von Joe Biden hatten sich schwarze Frauen zusehends abgewandt. Dass aber auch weiße Frauen in großer Zahl für Harris stimmen könnten, damit rechneten offenbar nicht mal die Organisatorinnen. „Karens for Kamala?“, witzelte die Schauspielerin Connie Britton, die auch an dem Call teilnahm. Die stereotype „Karen“-Figur ist eine weiße, privilegierte Mittelschicht-Frau, die sich gern über unbedeutende Kleinigkeiten beschwert – und Schwarze schon mal ungefragt am Haar berührt.

© APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/JOE RAEDLE