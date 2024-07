Macht und Geschlecht: "Frauen übersehen oft ihre Feinde"

Würden Sie sagen, ihr Geschlecht mindert oder erhöht ihre Chancen auf den Sieg?

Ob die Frauenkarte ein Trumpf gegen Trump ist, wird sich erst herausstellen. Einerseits wird sie viele neue Wähler und Wählerinnen mobilisieren, aber ebenso viel Widerstand provozieren. Dazu kommt noch, dass Kamala Harris eine Farbige ist, was die Spaltung noch verstärkt. Jedenfalls wird es für Donald Trump sehr viel schwieriger, sie anzugreifen. Jedenfalls bekommt sie von den europäischen Medien viele Vorschusslorbeeren. Nachdem sie bis vor einigen Tagen noch als unscheinbar und mit schlechten Umfragewerten beschrieben wurde, wird sie plötzlich regelrecht gepusht. Grundsätzlich problematisch finde ich jedoch, dass bei öffentlichen Funktionen immer noch das Geschlecht als erstes thematisiert wird. Dadurch kommen die politischen Positionen zu kurz.

Trifft es immer noch zu, dass Frauen eine Führungsrolle weniger zugetraut wird?

Diese Skepsis gegenüber Frauen in Top-Positionen hat zwei Gründe: Zum einen sind ja Frauen in der westlichen Welt erst seit, sagen wir mal, 70 Jahren auf dem Weg in die Gleichberechtigung. Das bedeutet, dass es mehrere Generationen gebraucht hat, bis sie in der Männerwelt ganz nach oben vorgedrungen sind. Die Öffentlichkeit hatte daher noch wenig Gelegenheit, die Leistungen und das Verhalten von Frauen zu beurteilen. Sie werden immer mit Männern verglichen und selten untereinander.

Mittlerweile sind Frauen aber ebenso sehr gut ausgebildet wie Männer.

Und doch haben sie immer noch Schwächen, die Spielregeln der Macht zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Sie setzen oft auf Kooperation und übersehen ihre Feinde.