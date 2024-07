"Wenn Trump im November gewinnt, wird er das Weiße Haus nie mehr verlassen”"

Ruth Ben-Ghiat forscht seit Jahrzehnten in den USA über Diktaturen und wie sie entstehen. Nach der jüngsten Äußerung von Donald Trump besteht für die Wissenschaftlerin kein Zweifel mehr: „Wenn er im November gewinnt, wird er das Weiße Haus nie mehr verlassen.”

Ihre Einschätzung geht auf Sätze des republikanischen Präsidentschaftskandidaten zurück, die er just vor tief religiösen Wählern in Florida sprach. Dort hatte Trump, nicht zum ersten Mal, massive Zweifel an freien Wahlen in den Vereinigten Staaten geschürt, falls er im Herbst die designierte demokratische Kandidatin Kamala Harris schlagen sollte.