Dass die pensionierten Ex-Militärs jetzt in der renommierten TV-Reihe „60 Minutes“ zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera die auf Radar und Kameras festgehaltenen Phänomene rund um ein großes, weißes Tic-Tac-Zuckerl-ähnliches Objekt beschrieben, ist kein Zufall.

Im Juni bekommt die Debatte über die Existenz (oder Nicht-Existenz) extraterrestrischer Intelligenz in den USA offiziellen Charakter. Dann müssen die Direktorin der US-Geheimdienste, Avril Haines, und das Verteidigungsministerium zum ersten Mal gegenüber dem Parlament in Washington schriftlich Auskunft geben über den Wissensstand von lange Zeit geheim gehaltenen Projekten wie der „Arbeitsgruppe für Unidentifizierte Luftphänomene“ (Unidentified Aerial Phenomena Task Force).

Gut 75 Jahre nach Roswell/New Mexico, wo angeblich eine Untertasse mit dickköpfigen Außerirdischen gelandet sein soll, bekommt die Suche nach Antworten auf die Herkunft mysteriöser Fluggeräte, sprich: Ufos, damit eine neue Qualität.

Ex-Präsidentschaftskandidat Marco Rubio ist als Vorsitzender des zuständigen Senats-Ausschusses treibende Kraft. Der Republikaner hat das Thema aus dem Spekulativ-Esoterischen gezogen. Er mahnt, man müsse die Materie „ernst nehmen“.

Rubio verlangt die systematische Katalogisierung und Analyse entsprechender Zwischenfälle, wie sie von Fravor und Dietrich geschildert werden. Denn: „Alles, was im Luftraum ist und dort nicht hin gehört, ist eine Bedrohung“ für die nationale Sicherheit. Bei „60 Minutes“ stellte sich Rubio hinter einen Befund, der von offiziellen Stellen bisher noch nie bestätigt wurde: Dass es seit Jahren regelmäßig Flugbewegungen (auch über militärischen Einrichtungen) gegeben hat, für die es bisher keine irdisch plausiblen Erklärungen gibt.

In die gleiche Kerbe schlägt Barack Obama. In einer Fernseh-Talkshow in dieser Woche beglaubigte der Ex-Präsident de facto die Seriosität der Anstrengungen. Es gibt „Aufnahmen von Objekten im Himmel, von denen wir nicht sagen können, was sie genau sind“, sagte der ehemalige Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte, „wir können nicht erklären, wie sie sich bewegen und was für eine Flugbahn sie haben.“