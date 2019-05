USA: Justizminister in Turbulenzen

Donald Trump und seinen Getreuen konnte keine illegale Komplizenschaft mit Moskau nachgewiesen werden, um die Wahl 2016 zu Lasten Hillary Clintons zu beeinflussen. Und: Für den Verdacht der strafbaren Justizbehinderung durch Trump ließen sich keine gerichtsfesten Beweise finden. Mit diesen zentralen Aussagen nahm US-Justizminister William Barr Ende März den 450 Seiten starken Abschlussbericht von Sonder-Ermittler Robert Mueller zur Russland-Affäre vorweg und formte maßgeblich die öffentliche Meinung.

Die Folge: In ersten Blitzumfragen sprach sich eine Mehrheit der Amerikaner dafür aus, dass der zerstrittene Kongress die seit zwei Jahren schwelende Sache abhakt und sich lebensnäheren Themen widmen soll, etwa der Reform des Gesundheitswesens oder der Sanierung der maroden Infrastruktur.

Das Haltbarkeitsdatum von Barrs „Spin“ scheint nach einer Anhörung des Justizministers im Senat jedoch abgelaufen. Der Mueller-Bericht ist inzwischen zu fast 100 Prozent öffentlich und führt, redaktionell erläutert und in Buchform gegossen, die Bestseller-Liste der New York Times an. Nach der Lektüre setzte sich, wie ein Blick in Internet-Foren zeigt, bei vielen Lesern der Eindruck fest, dass Barr selektiv und parteiisch vorgegangen sei.