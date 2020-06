IS-Terror: Obama schrieb Brief an Khamenei

Sollte die Meldung stimmen, wäre sie eine politische Bombe: Laut der amerikanischen Zeitung Wall Street Journal hat US-Präsident Barack Obama dem geistlichen Oberhaupt des Iran, Ayatollah Khamenei, im Vormonat einen Brief bezüglich des Kampfes gegen die Terroristen des „Islamischen Staates“ (IS) geschrieben. Darin weist der Chef des Weißen Hauses angeblich auf gemeinsame Interessen hin.

Tatsächlich stehen die sunnitischen Extremisten des IS in Frontstellung gegen die Schiiten, die in Teheran und Bagdad am Ruder sind. Schiitische Milizen bekämpfen den IS im Irak. Und in Syrien, wo der IS mindestens ein Drittel des Landes kontrolliert, kämpfen iranische „Revolutionsgardisten“ auf der Seite des Assad-Regimes gegen den IS.

Dass allerdings ein Brief aus der Chef-Schaltstelle Washingtons in Teheran einlangt, in der Hauptstadt eines Landes, mit dem sich die USA seit fast vier Jahrzehnten gleichsam im Kalten Krieg befinden, wäre sehr bemerkenswert. Zwar telefonierten Obama und der iranische Präsident Hassan Rohani schon ein Mal, aber ein direkter Kontakt mit dem mächtigsten politischen und religiösen Führer würde nochmals eine neue Dimension darstellen.

Und dies vor dem Hintergrund, dass der Westen mit dem Iran seit Monaten über dessen Atomprogramm verhandelt – bisher ergebnislos.