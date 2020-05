USA erkennen syrisches Oppositionsbündnis an

Zuvor hatte die USA bereits die Oppositionskoalition anerkannt, die EU hatte dies bereits am Montag getan. Das Oppositionsbündnis "Nationale Koalition" sei "legitimer Vertreter der syrischen Bevölkerung", sagte Präsident Barack Obama dem Fernsehsender ABC News. "Das ist ein großer Schritt", meinte Obama am Dienstagabend (Ortszeit). "Die Anerkennung bedeutet natürlich auch Verantwortung", unterstrich er.



Wie ABC unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, gehe mit der Anerkennung nicht die Aufnahme von Waffenlieferungen an die Gegner des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad einher. Jedoch sei damit eine Tür in diese Richtung geöffnet worden.



Auch Frankreichs Außenminister Laurent Fabius sagte, sein Land werde die syrische Opposition auf absehbare Zeit nicht bewaffnen. "Wir werden es uns in den kommenden Monaten ansehen", sagte Fabius vor dem Treffen in Marrakesch. Auch war unklar, ob viele Staaten syrische Diplomaten des Landes verweisen und Emissäre der Opposition empfangen würden. Deutschland hat bereits angekündigt, weiter Kontakt zum Assad-Regime zu halten.

Die syrische Opposition ist jedenfalls strikt gegen eine ausländische Militärintervention in Syrien. Die Menschen in Syrien fragten sich, warum jetzt, wo der Sturz des Regimes bevorstehe, über eine Intervention gesprochen werde, sagte der Vorsitzende der Nationalen Syrischen Koalition, Mouaz Alkhatib. Schließlich habe in den vergangenen Monaten, als die Regierungstruppen Wohnviertel bombardierten, niemand eingreifen wollen.