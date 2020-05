Die Radikalisierung in Nahost

US-Präsident Obama hat Assad wegen der angeblichen Chemiewaffenproduktion so scharf gedroht wie noch nie.

Das erinnert fatal an die Kampagne, die gegen Saddam Hussein geführt wurde. Obwohl Syrien zweifellos über chemische Waffen verfügt, aber mit ziemlicher Sicherheit nicht die Absicht hat, sie einzusetzen. Die größere Gefahr ist, dass nach einem Sturz Assads dort unkontrollierbare Gruppen wie die Al-Kaida in den Besitz dieser Waffen kommen, und dann gnade uns Gott.

Ist die Wahrscheinlichkeit gewachsen, dass der Westen eingreift?

Ich verstehe die westliche Haltung und die Patriot-Raketen für die Türkei sowieso nicht. Die Türkei ist ein Koloss im Vergleich zu Syrien, und bisher sind nur ein paar Granaten dort eingeschlagen – es kann auch sein, dass die von Aufständischen kamen, um die Türkei zu einem Eingreifen zu provozieren. Jetzt will sie die Oberhoheit über die Patriot-Raketen. Vielleicht soll ja eine Flugverbotszone geschaffen werden, die den Weg frei macht zur Eroberung Aleppos.

Wie lange wird das Schlachten in Syrien dauern? Gibt es eine Chance, dass sich danach die Radikalen nicht durchsetzen?

Im Moment deutet es eher darauf hin, dass gerade aufgrund des Engagements Saudi-Arabiens, Katars, der Türkei, Frankreichs, der Europäer dann die kämpferischen Elemente die Macht ergreifen.Weil die Opposition, die da jetzt gebildet ist und von allen als demokratischer Zusammenschluss akklamiert wird, ist so lächerlich wie damals die Gegenregierung in Bengasi ( Libyen), die schon auseinandergefallen ist.

Was bedeutet das alles für Israel? Der stabile Feind im Norden ist weg, der instabile Freund im Süden, Ägypten, wackelt ...

Die israelische Politik ist schwer erklärbar. Im Grunde hätte Israel alles Interesse gehabt, dass das Assad-Regime erhalten bleibt – es ist seit dem Jom-Kippur-Krieg kein einziger Schuss gefallen. Jetzt kommen in Syrien Kräfte zum Zug, die nicht mehr kontrollierbar sind. Und Sie haben recht: In Ägypten muss Präsident Mursi sehr aufpassen, dass er nicht zu viele Zugeständnisse gegenüber Israel macht und bei den eigenen Leuten in Ungnade fällt.

Israel reagiert wie immer: Gefahren wie die Hamas bekämpfen, Siedlungen ausbauen.

Israel stellt sich mit einer Provokation gegen die übrige Welt, nicht nur die arabische, die gerade für den Beobachterstatus der Palästinenser bei der UNO gestimmt hat. Der Ausbau der Siedlungen macht künftig eine Zweistaatenlösung unmöglich.

Wo steht die Region heute in einem Jahr?

Das kann man überhaupt nicht sagen. Der libanesische Bürgerkrieg hat 15 Jahre gedauert. Irgendwann werden die Amerikaner begreifen, dass der Aufstand in Syrien sich am Ende gegen sie richten wird, weil die Salafisten dort die Macht ergreifen werden. Dass der Vertreter der Hamas, der bisher in Damaskus residiert hat, jetzt nach Katar gegangen ist, dass die radikalen Palästinenser also jetzt Unterstützung bei den sunnitischen Emiraten und Saudi-Arabien suchen und finden, muss den USA auch zu denken geben.