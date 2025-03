Höhere Auto-Preise wegen Zoll-Chaos? Trump: "Ist mir völlig egal"

US-Präsident Donald Trump interessiert sich einem Medienbericht zufolge nicht dafür, ob die Automobilindustrie ihre Preise aufgrund seiner Zölle erhöht. "Es ist mir völlig egal", sagte er am Samstag in einem Interview mit dem US-Sender NBC News. Die Zölle auf im Ausland hergestellte Autos und Autoteile würden den in den USA ansässigen Fabriken Auftrieb geben und zu einer Absatzsteigerung führen.