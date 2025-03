Trump bereit zu "Deals" über Zölle nach dem 2. April

US-Präsident Donald Trump ist bereit für "Deals" mit Ländern, die US-Zölle vermeiden wollen. Dies sagte Trump am Freitag an Bord des Präsidenten-Flugzeugs Air Force One vor Journalisten. Zuerst würden jedoch die sogenannten reziproken Zölle am 2. April verkündet. Trump sagte, Länder wie Großbritannien seien an die USA herangetreten, um "Deals" auszuhandeln und die gegenseitigen Zölle abzuwenden.