Klimaabkommen: Trump stellt die Welt an den Pranger

So wie Trump die Welt sieht, sind die USA unter Obamas Führung geradezu zur Lachnummer geworden. "Wir wollen fair behandelt werden", sagt er. "Wir wollen nicht, dass andere Länder und Lenker uns weiter auslachen." Zwar streut der Präsident ein, dass er in neue Verhandlungen über ein internationales Klima-Abkommen einsteigen will. Aber er fügt sogleich hinzu, dass es für ihn auch "in Ordnung" ist, wenn daraus nichts wird. Schließlich sei er gewählt worden, "um die Bürger von Pittsburgh zu repräsentieren, nicht die von Paris".

Die Rede macht überdeutlich, dass Trumps tiefsitzendes Misstrauen gegenüber multilateralen Partnerschaften durch seine ersten Amtsmonate, seine zahlreichen Kontakte mit internationalen Staatenlenkern, seine neuntägige Auslandsreise nicht abgemildert worden ist. So stellt er das Paris-Abkommen auch in eine Reihe mit den angeblich unfairen Handelspraktiken und den vergleichsweise geringen Verteidigungsausgaben der Verbündeten.