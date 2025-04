"Finger weg!": Jetzt demonstrieren Zehntausende gegen Trump und Musk

Zehn Wochen nach dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump sind in Washington und zahlreichen anderen Städten in den USA am Samstag größere Proteste gegen seine Regierung geplant. Die Veranstalter erwarten Zehntausende Teilnehmer landesweit. Die größte Kundgebung soll in Washington stattfinden. Die Demonstration in der US-Hauptstadt ist am Washington Monument unweit des Weißen Hauses geplant.