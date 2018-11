USA: Das Ende der Alleinherrschaft und die Folgen

Ausgiebig zog Trump erneut über die Ermittlungen in der Russland-Affäre von Ex-FBI-Chef Robert Mueller her. Sie kosteten Millionensummen und seien eine „Schande“ für Amerika, da es kein Fehlverhalten bei ihm oder seiner Wahlkampagne gegeben habe. Die Ermittler bezeichnete er als „13,14 oder 17 wütende Demokraten“, die allesamt Interessenkonflikte hätten und jederzeit von ihm gefeuert werden könnten. „Ich will das aber laufen lassen.“ Zu möglichen Personalwechseln in seinem Kabinett wollte sich Trump noch nicht äußern. Aber es sei normal, dass „Leute nach den ´midterms´ gehen“. Auf die Frage eines Reporters, ob er 2020 bei der nächsten Präsidentschaftswahl wieder gemeinsam mit Mike Pence antreten werde, nahm Trump aus dem Stegreif seinem Vize-Präsidenten öffentlich das Ja-Wort ab.