Coronavirus: In US-Gefängnissen droht ein Flächenbrand

450 Gefangene und Wärter in Chicago infiziert

Vorläufiger Höhepunkt: In Chicagos “ Cook County Jail”, mit rund 5000 Gefangenen eine der größten Justizvollzugsanstalten der USA, sind mittlerweile 450 Gefangene und Wärter infiziert. Landesweit gibt es im Zahlenverhältnis an keinem Ort einen größeren Ausbruch der Seuche. In einem ersten Schritt hat die Gefängnisverwaltung einen Ersatzbau in Beschlag genommen. Dort sollen bis zu 500 Betroffene in Quarantäne kommen. “Aber das wird nicht mal für ein paar Tage reichen”, schreibt die Chicago Tribune.

Die Liste ließe sich mit prekären Beispielen aus fast allen 50 Bundesstaaten fortsetzen. Bisher sind nach Medien-Recherchen über 1400 Corona-Fälle in US-Gefängnissen bekannt geworden - und rund 30 Todesfälle. Tendenz rasant steigend. Viele Inhaftierte und deren Angehörige geraten in Panik. “Das wird hier zum Massengrab, wenn nicht bald was passiert”, zitierte der TV-Sender CBS einen Häftling in Louisiana, der per Text-Mitteilung seine Verwandten um Hilfe gebeten hatte.