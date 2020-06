Corona wütet im Süden: Virus-Höchststände in Trumps Kernland

Trump will weniger Tests

Die USA führen mittlerweile deutlich mehr Tests durch als noch vor wenigen Monaten, was US-Präsident Donald Trump wiederholt als Erklärung für die hohen Fallzahlen angeführt hat. „Wenn wir mehr testen, finden wir mehr Fälle“, hatte er erst am Dienstag gesagt. „Testen ist ein zweischneidiges Schwert.“ Die USA hätten 27,5 Millionen Tests durchgeführt, mehr als jedes andere Land. Was Trump nicht erwähnte, ist der vielerorts verzeichnete Anstieg an Krankenhauseinweisungen - ein Indikator dafür, dass sich die Lage wieder zuspitzt.

Kritik aus eigenen Reihen

Darum plant die Regierung in Washington, Bundesmittel für 13 Teststandorte bis Ende Juni einzustellen. In Texas, traditionell eine wichtige Hochburg der Konservativen, seien sieben Teststandorte betroffen; und dagegen regt sich jetzt sogar republikanischer Protest: Senator John Cornyn kritisierte, dass man "bei dem gegenwärtigen Anstieg der Fälle in unserer Wachsamkeit nicht nachlassen“ dürfe. Ans Weiße Haus gerichtet bat er um eine Verlängerung der staatlichen Unterstützung. Die gleiche Forderung ließ der andere texanische Senator, Ted Cruz, über einen Sprecher mitteilen.